Лилия Ребрик показала самые модные платья для жаркого лета: от миди до мини

Лилия Ребрик покорила сеть стильными летними образами. Ведущая показала сразу два трендовых фасона платьев - романтическое миди с открытыми плечами и яркое мини цвета фуксии. Оба варианта идеально подходят для жаркой поры и летних выходов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories знаменитости в Instagram.

Платье в длине миди

Для повседневного образа Лилия Ребрик выбрала платье в длине миди со спущенными плечами и принтом в цветочек.

Цвет и принт

Платье черного цвета, но не однотонное. На нем присутствует мелкий цветочный принт, который делает образ менее суровым.

Фасон

Это мидиплатье, длина которого достигает примерно середины голени. Оно имеет приталенный силуэт, подчеркивающий фигуру.

Ребрик показала платья на лето (скриншот)

Линия декольте

Декольте платья имеет форму открытого лифа, красиво подчеркивает плечи, ключицы, а также зону декольте.

Рукава

Платье имеет тонкие бретельки и очень короткие приспущенные рукава.

Стиль

Платье смотрится очень женственно и элегантно. Она идеально подходит для летних вечеринок, встреч или как обычный элегантный образ.

Материал

Наряд изготовлен из легкого шифонового или вискозного материала.

Дополнить платье Ребрик решила сумкой кросс-боди ярко-красного цвета и белыми босоножками на каблуках.

Ребрик показала трендовое платье (скриншот)

Короткое платье

На видео Лилия Ребрик позирует в ярком миниплатье цвета фуксии.

Фасон

Это короткое платье-футляр прямого кроя, но вместе с тем оно подчеркивает фигуру, поскольку плотно облегает тело.

Линия декольте

Декольте платья имеет форму "сердечко" или "бандо", полностью открывает плечи и ключицы.

Цвет

Насыщенный ярко-розовый оттенок, который часто называют цветом фуксии. Этот цвет привлекает внимание и создает праздничное настроение.

Лилия Ребрик показала модное платье (скриншот)

Длина

Длина платья - мини, оно значительно выше колена, что позволяет продемонстрировать стройные ноги.

Ткань

Ткань выглядит плотной и гладкой, вероятно, это креп, атлас или подобный материал, который хорошо держит форму.

Стиль

Общий стиль платья - элегантный, но игривый и смелый. Оно идеально подходит для вечеринки, праздничного события или фотосессии.

Дополняют образ туфли-лодочки на высоком каблуке нежно-розового цвета, которые гармонично сочетаются с платьем, но не перегружают образ, делая его завершенным и изящным.