Ліквідовано майже 1500 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і озброєння.

За інформацією української сторони, орієнтовні незворотні втрати особового складу досягли 1 185 080 осіб, збільшившись за добу на 1460. Це відображає стійку динаміку виснаження живої сили противника.

Техніка, втрачена армією РФ

Втрати бронетехніки також залишаються значними. Російська армія втратила 11 404 танки, а кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 23 699 одиниць (плюс 7 за добу).

Артилерійські системи продовжили втрачати позиції - їх налічується 34 992 (плюс 23). Кількість РСЗВ становить 1564, а засобів ППО - 1253.

Авіація та безпілотники

У противника знищено 431 літак і 347 вертольотів. Втрати безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли до 89 148 одиниць (плюс 82).

Ракетне озброєння і морська техніка

Зафіксовано знищення 4058 крилатих ракет, а також 28 кораблів і катерів, включно з 1 підводним човном.

Автотранспорт і спецтехніка

Суттєвими залишаються втрати автомобільної техніки - 69 507 одиниць (плюс 157). Кількість втраченої спецтехніки досягла 4022 (плюс 3).

