Ліквідовано майже 1500 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога

За останню добу Україна оновила дані про орієнтовні втрати російської армії, фіксуючи подальше збільшення втраченої техніки та особового складу на всіх напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Від початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і озброєння.
За інформацією української сторони, орієнтовні незворотні втрати особового складу досягли 1 185 080 осіб, збільшившись за добу на 1460. Це відображає стійку динаміку виснаження живої сили противника.
Втрати бронетехніки також залишаються значними. Російська армія втратила 11 404 танки, а кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 23 699 одиниць (плюс 7 за добу).
Артилерійські системи продовжили втрачати позиції - їх налічується 34 992 (плюс 23). Кількість РСЗВ становить 1564, а засобів ППО - 1253.
У противника знищено 431 літак і 347 вертольотів. Втрати безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли до 89 148 одиниць (плюс 82).
Зафіксовано знищення 4058 крилатих ракет, а також 28 кораблів і катерів, включно з 1 підводним човном.
Суттєвими залишаються втрати автомобільної техніки - 69 507 одиниць (плюс 157). Кількість втраченої спецтехніки досягла 4022 (плюс 3).
Нагадуємо, що в нових публічних заявах Дональд Трамп знову торкнувся теми українських виборів і переговорів про припинення бойових дій, зазначивши, що, за його твердженням, значна частина українського суспільства очікує переходу до політичного врегулювання.
Зазначимо, що в Росії планують запровадити нові обмеження на зв'язок, включно з блокуванням телефонних дзвінків із країн, які Кремль вважає недружніми, що торкнеться як приватних розмов, так і доступу до закордонних сервісів.