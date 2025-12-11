Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага

С начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года по 11 декабря 2025 года, российские войска продолжают терять как личный состав, так и вооружение.

По информации украинской стороны, ориентировочные необратимые потери личного состава достигли 1 185 080 человек, увеличившись за сутки на 1460. Это отражает устойчивую динамику истощения живой силы противника.

Техника, утраченная армией РФ

Потери бронетехники также остаются значительными. Российская армия лишилась 11 404 танков, а количество уничтоженных боевых бронированных машин выросло до 23 699 единиц (плюс 7 за сутки).

Артиллерийские системы продолжили терять позиции — их насчитывается 34 992 (плюс 23). Число РСЗО составляет 1564, а средств ПВО — 1253.

Авиация и беспилотники

У противника уничтожено 431 самолет и 347 вертолетов. Потери беспилотников оперативно-тактического уровня выросли до 89 148 единиц (плюс 82).

Ракетное вооружение и морская техника

Зафиксировано уничтожение 4058 крылатых ракет, а также 28 кораблей и катеров, включая 1 подводную лодку.

Автотранспорт и спецтехника

Существенными остаются потери автомобильной техники — 69 507 единиц (плюс 157). Число утраченной спецтехники достигло 4022 (плюс 3).

