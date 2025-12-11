Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага

За последние сутки Украина обновила данные об ориентировочных потерях российской армии, фиксируя дальнейшее увеличение утраченной техники и личного состава на всех направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года по 11 декабря 2025 года, российские войска продолжают терять как личный состав, так и вооружение.
По информации украинской стороны, ориентировочные необратимые потери личного состава достигли 1 185 080 человек, увеличившись за сутки на 1460. Это отражает устойчивую динамику истощения живой силы противника.
Потери бронетехники также остаются значительными. Российская армия лишилась 11 404 танков, а количество уничтоженных боевых бронированных машин выросло до 23 699 единиц (плюс 7 за сутки).
Артиллерийские системы продолжили терять позиции — их насчитывается 34 992 (плюс 23). Число РСЗО составляет 1564, а средств ПВО — 1253.
У противника уничтожено 431 самолет и 347 вертолетов. Потери беспилотников оперативно-тактического уровня выросли до 89 148 единиц (плюс 82).
Зафиксировано уничтожение 4058 крылатых ракет, а также 28 кораблей и катеров, включая 1 подводную лодку.
Существенными остаются потери автомобильной техники — 69 507 единиц (плюс 157). Число утраченной спецтехники достигло 4022 (плюс 3).
