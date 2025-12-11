У Росії можуть заборонити дзвінки з-за кордону, - ЦПД

У Росії готуються нові обмеження у сфері зв'язку, які можуть торкнутися як приватних розмов, так і доступу громадян до закордонних сервісів. Ініціативу подають як захисний захід, проте її наслідки виходять далеко за рамки заявлених мотивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Кремль посилює контроль над комунікаціями

На засіданні ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін заявив про намір заблокувати телефонні дзвінки з країн, які Москва вважає недружніми.

За його словами, такі кроки нібито знадобилися для "цифрового захисту громадян" від шахраїв, яких російські медіа активно обговорюють останніми тижнями.

Однак головним підсумком таких рішень стає подальша інформаційна ізоляція населення.

Кремль послідовно обмежує будь-які канали, через які росіяни можуть отримувати альтернативну інформацію або підтримувати зв'язок із зовнішнім світом.

Нові блокування і тиск на інтернет

За останні дні в Росії під приводом "ризиків безпеки" перестали працювати WhatsApp, FaceTime, Snapchat, а також ігрова платформа Roblox, популярна серед підлітків і дітей.

Одночасно влада скорочує доступ до сервісів, що дають змогу обходити цензуру, і масово відключає мобільний інтернет у різних регіонах.

Мета - повністю підконтрольний інформаційний простір

Такі дії вписуються в стратегію зі створення так званого "суверенного інтернету", де держава контролює всі канали зв'язку і джерела інформації.

Це дає змогу для Кремля формувати замкнутий медіапростір і обмежувати росіян в отриманні будь-яких незалежних відомостей про те, що відбувається всередині та за межами країни.