Ликвидирован генерал, который докладывал Путину о "взятии" Константиновки

16 сентября стало известно о смерти российского генерал-майора Антона Груниса, которые недавно докладывал диктатору Владимиру Путину о якобы "взятии" Константиновки в Донецкой области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram.

"... командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии генерал-майор Антон Грунис "Грозный" (...) отошел в другой мир", - написал Алаудинов.

Стоит отметить, что Грунис всего несколько недель назад получил звание "героя России".

Информацию о его гибели также распространили российские Z-паблики и сообщество выпускников военного училища, которое он окончил.

Точные обстоятельства и место ликвидации Груниса пока не раскрываются.

В начале июля именно этот генерал-майор докладывал Владимиру Путину о якобы "захвате" Константиновки Донецкой области. После этого ему и присвоили звание "героя России".

Что на самом деле происходит в Константиновке

По состоянию на 16 сентября 2026 года этот город в Донецкой области остается зоной активных боев и не находится под полным контролем РФ.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Константиновском направлении зафиксировано 18 атак врага. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николаевки, Новогригорьевки и Долгой Балки.

Украинские военные ранее сообщали, что российские подразделения пытаются проникать в город через фланги. Часть вражеских групп уже заходила в Константиновку, однако украинские подразделения продолжают удерживать позиции на юге, в центре и на севере города и ведут там бои. Ситуацию украинская сторона характеризует как очень тяжелую.

При этом оценки относительно части города, находящейся под контролем РФ, существенно различаются. В частности, французский OSINT-аналитик Клеман Молен оценивал российский контроль примерно в 50%, в то время как карта DeepState по состоянию на начало сентября показывала лишь небольшой участок под контролем РФ, а значительную часть города - как "серую зону".