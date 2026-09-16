ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ликвидирован генерал, который докладывал Путину о "взятии" Константиновки

11:07 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Ликвидирован генерал, который докладывал Путину о "взятии" Константиновки Фото: Антон Гунис, российский генерал-майор (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

16 сентября стало известно о смерти российского генерал-майора Антона Груниса, которые недавно докладывал диктатору Владимиру Путину о якобы "взятии" Константиновки в Донецкой области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram.

"... командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии генерал-майор Антон Грунис "Грозный" (...) отошел в другой мир", - написал Алаудинов.

Стоит отметить, что Грунис всего несколько недель назад получил звание "героя России".

Информацию о его гибели также распространили российские Z-паблики и сообщество выпускников военного училища, которое он окончил.

Точные обстоятельства и место ликвидации Груниса пока не раскрываются.

В начале июля именно этот генерал-майор докладывал Владимиру Путину о якобы "захвате" Константиновки Донецкой области. После этого ему и присвоили звание "героя России".

Что на самом деле происходит в Константиновке

По состоянию на 16 сентября 2026 года этот город в Донецкой области остается зоной активных боев и не находится под полным контролем РФ.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Константиновском направлении зафиксировано 18 атак врага. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николаевки, Новогригорьевки и Долгой Балки.

Украинские военные ранее сообщали, что российские подразделения пытаются проникать в город через фланги. Часть вражеских групп уже заходила в Константиновку, однако украинские подразделения продолжают удерживать позиции на юге, в центре и на севере города и ведут там бои. Ситуацию украинская сторона характеризует как очень тяжелую.

При этом оценки относительно части города, находящейся под контролем РФ, существенно различаются. В частности, французский OSINT-аналитик Клеман Молен оценивал российский контроль примерно в 50%, в то время как карта DeepState по состоянию на начало сентября показывала лишь небольшой участок под контролем РФ, а значительную часть города - как "серую зону".

Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких областях ВСУ смогли прорваться вперед в течение нескольких прошлых суток.

Кроме того, стали известны новые подробности наступления ВСУ в Донецкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Донецкая область Константиновка Войска РФ Война России против Украины
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом