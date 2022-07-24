Ликвидировано более 39 500 оккупантов: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Напомним, ВСУ на южном направлении нанесла шесть ударов по скоплениям живой силы и техники россиян, а также по опорному пункту.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах, за что у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.