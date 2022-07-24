Украинская авиация на юге шесть раз ударила по оккупантам: разбиты танки, "Грады" и склад

Авиация ВСУ на южном направлении в течение боевого дня нанесла шесть ударов по скоплениям живой силы и техники врага, а также по опорному пункту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

За день украинские военные уничтожили 54 солдата противника, три танка Т-62, три реактивных системы залпового огня "Град", пушку "Мста-Б", а также склад боеприпасов и пункт снабжения в Херсонской области, а также несколько автомобилей.

Напомним, как сообщалось ранее, украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах, за что у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.

Отметим, ВСУ уже в течение нескольких недель активно уничтожают позиции российских оккупантов с помощью HIMARS, эффективное использование РСЗО украинскими воинами вызывает восхищение в США.

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