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"Артиллерия работает": у оккупантов проблемы с количеством сил и подвозом боеприпасов

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Луганская область, Пятница 22 июля 2022 15:53
"Артиллерия работает": у оккупантов проблемы с количеством сил и подвозом боеприпасов Фото: у оккупантов проблемы с количеством сил и подвозом боеприпасов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах. Из-за чего у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Луганщина держит оборону. Рашисты, из-за успешной работы наших артиллеристов по уничтожению вражеских складов с БК, имеют усложненную логистику в подвозе боеприпасов. Есть у орков проблемы и в личном составе", - отметил Гайдай.

По его словам, сейчас в основном россияне бросают в атаку наемников частных военных компаний и перегруппировываются из-за своих значительных потерь.

"В Белогоровке более сложная ситуация, чем в Верхнекаменке, продолжаются бои. Возможности помочь тамошнему местному населению не имеем. Слишком плотные обстрелы. Ждем больше западного оружия, чтобы начать процесс деоккупации", - добавил Гайдай.

Отметим, что украинским бойцам вчера удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ. Враг понес потери и отошел.

Напомним, как заявил глава ОВА, оккупации Луганской области российскими войсками можно было избежать и назвал условие.

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