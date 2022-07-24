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Ліквідовано понад 39 500 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували понад 39 500 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 280 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 24 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 520 (+280) осіб ліквідовано;
  • танків - 1722 (+14);
  • бойових броньованих машин - 3942 (+13);
  • артилерійських систем - 869 (+5);
  • РСЗВ - 255 (+2);
  • засоби ППО - 113 (+0);
  • літаків - 221 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+0);
  • крилаті ракети - 170 (+3);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3);
  • спеціальної техніки - 73 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку завдала шість ударів по скупченнях живої сили і техніки росіян, а також по опорному пункту.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи вдало працюють по окупантах, за що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів і з особовим складом.

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