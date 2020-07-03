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Шмыгаль рассказал, когда будет расследование причин наводнений

Новости » Политика     03.07.2020 - 12:31
Шмыгаль рассказал, когда будет расследование причин наводнений
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Причины будут расследовать после ликвидации последствий

Расследование причин наводнений на западе Украины будет после преодоления последствий. Предварительно, выделяемые ранее средства на их предотвращение были использованы неэффективно.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, причины наводнений в западных областях будут расследованы после того, как всем пострадавшим окажут помощь.

"Нужно будет разобраться и определить, какие были основные причины", - отметил Шмыгаль.

Он также предположил, что деньги на укрепление берегов, которые выделялись ранее, были использованы неэффективно или похищены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров создадут карту возможных затоплений в регионах; на сегодня ведется работа по определению уязвимых зон.

По состоянию на 3 июня на западе Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях; паводки разрушили 202,5 км автомобильных дорог и 95 мостов, а в Ивано-Франковской оползни заблокировали 7 населенных пунктов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины паводокнаводнениеДенис Шмыгаль
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