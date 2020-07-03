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На ліквідацію наслідків повеней направлять 2 млрд гривень: ВР схвалила закон

Новини » Політика     03.07.2020 - 15:17
На ліквідацію наслідків повеней направлять 2 млрд гривень: ВР схвалила закон
Фото: повінь (facebook.com MNS GOV UA)

Дані кошти виділять з держбюджету

Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней на заході України. Урядовий проект змін до держбюджету нардепи схвалили на позачерговому засіданні Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон збільшує на 2 000,0 млн грн обсяг резервного фонду державного бюджету.

За інформацією, наведеною у пояснювальній записці, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обласні державні адміністрації заявили мінімальну додаткову потребу у коштах у сумі понад 1,4 млрд гривень. Кошти спрямують на відновлення пошкоджених повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню.

Раніше Кабмін запропонував виділити додаткові кошти на подолання наслідків повеней. Проект змін до держбюджету уряд схвалив на своєму позачерговому засіданні.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив комплекс заходів щодо подолання наслідків стихії у західних областях.

Як писало РБК-Україна, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розслідування причин повеней на заході України буде після подолання наслідків; в КМУ допускають, що виділені раніше кошти на їх запобігання використовували неефективно.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаповінь
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