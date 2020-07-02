Кабмин просит у Рады еще 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений

Правительство собралось на внеочередное заседание и одобрило проект закона
Кабинет министров предлагает выделить дополнительные средства на преодоление последствий наводнений на западе Украины. Проект изменений в госбюджет одобрен на внеочередном заседании правительства.
Об этом представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что соответствующий проект закона внесен в парламент.
"Правительство предлагает дополнительно выделить 2 миллиарда гривен с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновению других чрезвычайных ситуаций", - написал он.
По его данным, кроме того, Кабинет министров принял постановление № 543 "О внесении изменений в Порядок использования средств резервного фонда бюджета", котороя позволяет ускорить ряд процедур во время распоряжения и выделения средств из резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций.
Как сообщало РБК-Украина, Кабмин одобрил меры по преодолению последствий стихии в западных областях.
Напомним, Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях.
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Автор: Александр Белоус