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Кабмин просит у Рады еще 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений

Новости » Экономика     02.07.2020 - 17:56
Кабмин просит у Рады еще 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство собралось на внеочередное заседание и одобрило проект закона

Кабинет министров предлагает выделить дополнительные средства на преодоление последствий наводнений на западе Украины. Проект изменений в госбюджет одобрен на внеочередном заседании правительства.

Об этом представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что соответствующий проект закона внесен в парламент.

"Правительство предлагает дополнительно выделить 2 миллиарда гривен с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновению других чрезвычайных ситуаций", - написал он.

По его данным, кроме того, Кабинет министров принял постановление № 543 "О внесении изменений в Порядок использования средств резервного фонда бюджета", котороя позволяет ускорить ряд процедур во время распоряжения и выделения средств из резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций.

Кабмин просит у Рады еще 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин одобрил меры по преодолению последствий стихии в западных областях.

Напомним, Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украинынаводнение
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