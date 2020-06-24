Мониторинг, оценка ущерба и охрана имущества: разработан план борьбы с непогодой

До 1 июля должны организовать обследование разрушенных и поврежденных зданий
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля одобрила комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях. В частности, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий.
Об этом сообщает правительственный портал.
Среди этих мер:
"До 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Министерство внутренних дел со своей стороны должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуированного с опасных территорий.
Напомним, в Закарпатской областной госадминистрации оценили ущерб от наводнения в регионе в 125 миллионов гривен.
Как писало РБК-Украина, в Кабмине пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.
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Автор: Юлия Струк