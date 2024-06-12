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Ліквідація пожежі після обстрілу РФ у Київській області триває вже 16 годин

Середа 12 червня 2024 23:49
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Ліквідація пожежі після обстрілу РФ у Київській області триває вже 16 годин Фото: Ліквідація пожежі після обстрілу РФ у Київській області (dsns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області рятувальники досі ліквідовують пожежу, що почалася близько 7:00 на промисловому підприємстві через нічну атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Київщина: триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - йдеться у повідомленні, яке ДСНС оновила о 22:35.

На місці працюють 247 чоловік особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала територію України ударними дронами і крилатими ракетами.

У Київській області, згідно з інформацією Київської обласної військової адміністрації, через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві. Про уламки якого саме об'єкта йдеться, там не уточнили. У ліквідації пожежі на самому початку було задіяно понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

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