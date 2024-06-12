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Ликвидация пожара после обстрела РФ в Киевской области продолжается уже 16 часов

Среда 12 июня 2024 23:49
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Ликвидация пожара после обстрела РФ в Киевской области продолжается уже 16 часов Фото: Ликвидация пожара после обстрела РФ в Киевской области (dsns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области спасатели до сих пор ликвидируют пожар, начавшийся около 7:00 на промышленном предприятии из-за ночной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Киевщина: продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - говорится в сообщении, которое ГСЧС обновила в 22:35.

На месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала территорию Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.

В Киевской области, согласно информации Киевской областной военной администрации, из-за падения обломков начался пожар на промышленном предприятии. Об обломках какого именно объекта идет речь, там не уточнили. В ликвидации пожара в самом начале было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

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