У Київській області через атаку РФ сталася пожежа на промисловому обʼєкті

Фото: у Київській області спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті (t.me/mvs_ukraine)

Цієї ночі ворог атакував Київську область ракетами та ударними БпЛА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте сталася пожежа через падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився. О 7:00 зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області, які сталися через падіння уламків. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. Фото: у МВС показали кадри з пожежі в Київській області (t.me/mvs_ukraine)