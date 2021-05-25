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Ликвидация "площадок Яценко": на комитете Рады заслушали главу ФГИ по выполнению закона

Автор: Юлия Струк

На заседании комитета Верховной рады по вопросам финансов заслушали главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Его заслушали по внедрению норм закона о ликвидации так называемых "площадок Яценко".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета повторно заслушали председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко по внедрению норм ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос комитет рассматривал на своем заседании еще 25 февраля.

Сенниченко заявил о завершении создания Единой базы данных отчетов об оценке, которую с 1 июля запустят в опытную эксплуатацию для внешнего пользователя. Он подчеркнул, что электронная система внедряется за донорские средства.

"Глава комитета предложил отложить принятие решения по выполнению председателем ФГИУ норм закона до 1 июля 2021 года и поручить народному депутату Андрею Холодову провести круглый стол с участием участников рынка и, в частности, оценщиков недвижимого имущества", - указано в сообщении.

Отметим, "площадки Яценко" - это авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу ФГИ. С июля 2018 года до 10 октября 2019-го с населения в пользу площадок взыскано более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко. По некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2047-д.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря позапрошлого года парламент окончательно одобрил этот проект закона.

Так, в октябре 2019-го в ВР разразился скандал при обсуждении законопроекта, который ликвидировал посредников на рынке оценки имущества. Членов финансового комитета от фракции "Слуга народа" обвинили в получении взяток за срыв подготовки проекта. После этого народные депутаты проходили полиграф.

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