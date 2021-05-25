Ліквідація "майданчиків Яценка": на комітеті Ради заслухали главу ФДМ щодо виконання закону

"Члени комітету повторно заслухали голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка щодо впровадження норм ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що дане питання комітет розглядав на своєму засіданні ще 25 лютого.

Сенниченко заявив про завершення створення Єдиної бази даних звітів про оцінку, яку з 1 липня запустять в дослідну експлуатацію для зовнішнього користувача. Він підкреслив, що електронна система впроваджується за донорські кошти.

"Голова комітету запропонував відкласти ухвалення рішення щодо виконання Головою ФДМУ норм закону до 1 липня 2021 року і дати доручення народному депутату Андрію Холодову провести круглий стіл за участю учасників ринку і, зокрема, оцінювачів нерухомого майна", - вказано у повідомленні.

Відзначимо, "майданчики Яценко" - це авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Так, даний сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу ФДМ. З липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків стягнуто понад 700 млн гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком. За деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.