UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську: з'явилося відео з місця підриву

Архівне фото: У Бердянську ліквідували організаторку "виборів" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля в Бердянську було ліквідовано колаборантку Олену Ільїну. Вона займалася організацією "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Галіціна повідомила, що загиблою виявилася Олена Ільїна, яка займалася організацією проведення незаконних "виборів".

Фото: Колаборанти (t.me/berdmisk)

"Її син - Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в "адміністрації окупантів", - додала начальниця адміністрації.

Вибухи, пов'язані з "виборами" у РФ

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони прозвучали і неподалік "виборчої дільниці".

Також 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБердянськЗапорізька областьВійна в Україні