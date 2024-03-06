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Ликвидация организаторки "выборов" в Бердянске: появилось видео с места подрыва

Архивное фото: В Бердянске ликвидировали организаторку "выборов" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшнего подрыва автомобиля в Бердянске была ликвидирована коллаборантка Елена Ильина. Она занималась организацией "выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Герцена, 117. Когда женщина села в собственную машину, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице.

Галицина сообщила, что погибшей оказалась Елена Ильина, которая занималась организацией проведения незаконных "выборов".

Фото: Коллаборанты (t.me/berdmisk)

"Ее сын - Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным. Бывший уборщик получил должность в "администрации оккупантов", - добавила начальница администрации.

Взрывы, связанные с "выборами" в РФ

27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и неподалеку от "избирательного участка".

Также 30 августа 2023 во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".

Напомним, в начале сентября 2022 года аналогичный подрыв штаба "Единой России" произошел и во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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