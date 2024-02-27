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Вже не вперше. У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна (фото)

Херсон, Вівторок 27 лютого 2024 14:13
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Вже не вперше. У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна (фото) Фото: у Новій Каховці партизани підірвали штаб партії "Єдина Росія" 27 лютого (t.me/sprotyv_official)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони пролунали і неподалік від "виборчої дільниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.

Так, як зазначають в Спротиві, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.

"Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Новій Каховці партизани підірвали штаб партії "Єдина Росія" 27 лютого (t.me/sprotyv_official)

Не перший випадок

Зазначимо, що штаб "Єдиної Росії" у Новій Каховці злітає у повітря не вперше. Так, 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Крім того, у травні 2023 року в результаті сильного вибуху в тимчасово окупованому Луганську був поранений депутат Держдуми РФ, член фракції "Єдина Росія" Віктор Водолацький.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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Володимир Путін Російська Федерація Херсонська область Новая Каховка Вибухи
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