Ликвидация Госэкоинспекции: в Раде разработали новую редакцию закона

В Верховной раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.
В частности, комитет по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле №3091.
Проект определяет правовые и организационные принципы, основные принципы и порядок государственного экоконтроля, полномочия органов такого контроля.
Закон устанавливает ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды и использовании природных ресурсов.
Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко отметил, что документ доработан в части, касающейся деятельности Государственной экологической инспекции. Разработали предложения, которые должны обеспечить доступ экологических инспекторов на предприятия-загрязнители для проверок.
Закон предлагает разделить предприятия на четыре группы риска, установить четкую и прозрачную процедуру проверки, ввести контроль деятельности экологических инспекторов, определить время их работы на предприятиях. Предусмотрено увеличить уровень зарплаты инспекторам.
Из законопроекта изымается возможность приостановления инспектором деятельности предприятия-нарушителя. Согласно новой редакции, приостанавливать деятельность может только суд.
"Данный законопроект создает необходимую платформу для ликвидации Государственной экологической инспекции и создания ее заново, "с нуля", и это прямо предусмотрено в переходных положениях проекта закона", - заявил Шахматенко.
После детального обсуждения комитет решил утвердить в новой редакции текст законопроекта и внести его в Раду на рассмотрение в первом чтении.
Напомним, в начале марта в партии "Слуга народа" заявили, что в этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль, что будет способствовать предотвращению чрезмерного образования отходов.
Как писало РБК-Украина, ранее в Раде анонсировали, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года.