Ліквідація Держекоінспекції: у Раді напрацювали нову редакцію закону

Зокрема, комітет з питань екологічної політики та природокористування затвердив нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль №3091.

Проект визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок державного екоконтролю, повноваження органів такого контролю.

Закон встановлює відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Роман Шахматенко зазначив, що документ доопрацьовано в частині щодо діяльності Державної екологічної інспекції. Напрацювали пропозиції, які мають забезпечити доступ екологічних інспекторів на підприємства-забруднювачі для перевірок.

Закон пропонує розділити підприємства на чотири групи ризику, встановити чіткішу і прозору процедуру перевірки, запровадити контроль діяльності екологічних інспекторів, визначити час їх роботи на підприємствах. Передбачається збільшити рівень зарплати інспекторам.

Із законопроекту вилучається можливість призупинення інспектором діяльності підприємства-порушника. Згідно з новою редакцією, призупиняти діяльність може тільки суд.

"Даний законопроект створює необхідну платформу для ліквідації Державної екологічної інспекції й створення її заново, "з нуля", і це безпосередньо передбачено в перехідних положеннях проекту закону", - заявив Шахматенко.

Після детального обговорення комітет вирішив затвердити у новій редакції текст законопроекту та внести його до Ради на розгляд у повторному першому читанні.