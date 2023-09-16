Ліквідація Чорноморського флоту змусить РФ прискорити вихід із війни, - Данілов

Військово-політичне керівництво РФ не розуміє іншої мови, ніж мова сили та зброї. Таким чином стратегічною точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання Силами оборони України відчутного ураження російським загарбникам, зокрема їхньому Чорноморському флоту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його блог на "Українській правді".

У цьому контексті урядовець наголосив на важливості надання Україні від союзників та партнерів своєчасно допомоги з озброєнням, що значно прискорило б розгром сил інтервентів та деокупацію українських територій, а також настання справедливого миру.

"Тому Формула миру - це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу", - відзначив Данілов.

За його словами, чим буде переконливішою для РФ перевага західної зброї в руках українців на суші, морі, у повітрі - тим ближче буде досягнення стратегічних цілей України, що збігаються з цілями та цінностями демократичного світу.

"Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала б значно прискорити процеси у Росії пошуку виходу з розв’язаної війни", - пояснив секретар РНБО.

Також він додав, що це могла б бути хороша демонстрація відсутності можливостей у "Росармії" "адекватної протидії західним технологіям, що малювало б дуже сумну картину подальших подій".

Водночас Данілов назвав "неправдивою в основі" практику дозування в наданні Україні військової допомоги "з міркувань страху, щоб не викликати роздратування (російського диктатора Володимира) Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації".

"Відмова чи зволікання з передачею українським збройним силам сучасного озброєння - це пряме заохочення кремля до подальшої війни, а не навпаки", - наголосив він.

Атаки на флот РФ

Нагадаємо, що 14 вересня українські спецназівці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby).За інформацією "РБК-Україна" від джерел, морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Перед цим 13 вересня через удар по Севастопольському морському заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також нагадаємо, що раніше морські дрони СБУ успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер "SIG" .