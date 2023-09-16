Ликвидация Черноморского флота заставит РФ ускорить выход из войны, - Данилов

Военно-политическое руководство РФ не понимает иного языка, чем язык силы и оружия. Таким образом стратегической точкой перелома в полномасштабной войне может стать нанесение Силами обороны Украины ощутимого урона российским захватчикам, в частности их Черноморскому флоту.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог на "Украинской правде".

В этом контексте чиновник подчеркнул важность предоставления Украине от союзников и партнеров своевременно помощи с вооружением, что значительно бы ускорило разгром сил интервентов и деоккупацию украинских территорий, а также наступление справедливого мира.

"Поэтому Формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет более безопасен для Европы и мира", - подчеркнул Данилов.

По его словам, чем будет убедительнее для РФ преимущество западного оружия в руках украинцев на суше, море, в воздухе - тем ближе будет достижение стратегических целей Украины, что совпадают с целями и ценностями демократического мира.

"Например, полная или частичная ликвидация российского военного черноморского флота, являющаяся задачей решаемой, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из развязанной войны", - объяснил секретарь СНБО.

Также он добавил, что это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у Росармии "адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы очень печальную картину дальнейших событий".

В то же время Данилов назвал "ложной в основе" практику дозирования в оказании Украине военной помощи "по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение (российского диктатора Владимира) Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации".

"Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения - это прямое поощрение кремля к дальнейшей войне, а не наоборот", - подчеркнул он.

Атаки на флот РФ

Напомним, что 14 сентября украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby). По информации "РБК-Украина" от источников, морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Перед этим 13 сентября из-за удара по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Также напомним, что ранее морские дроны СБУ успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".