Ліки у кожне село: "Укрпошта" назвала дату запуску аптечного сервісу по всій Україні

Як працюватиме сервіс

За словами Смілянського, компанія завершує закупівлю необхідних технологій та обладнання, щоб забезпечити правильне зберігання лікарських засобів.

Йдеться про:

логери для контролю температури;

спеціалізованих сумках;

холодові та нагрівальні елементи.

"Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України… а це 26 тисяч населених пунктів", - зазначив він.

При цьому ліки не зберігатимуться безпосередньо у відділеннях. Доставка здійснюватиметься за попереднім замовленням через сайт, кол-центр або у відділенні.

Частина стратегії розвитку

Запуск "Укрпошта.Аптека" входить до переліку стратегічних цілей компанії. Раніше Смілянський називав повномасштабний запуск цього сервісу та створення "Укрпошта.Банку" серед ключових завдань.

Наразі "Укрпошта" має понад 6 тисяч стаціонарних відділень та близько 26 тисяч точок обслуговування по всій країні.