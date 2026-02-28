Лекарства в каждое село: "Укрпочта" назвала дату запуска аптечного сервиса по всей Украине

Сервис "Укрпочта.Аптека" планируют полностью развернуть в 26 тысячах населенных пунктов Украины уже до конца марта 2026 года. Доставка лекарств станет доступной даже в самых отдаленных общинах, куда доезжают передвижные отделения.
РБК-Украина сообщает, что об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
По словам Смелянского, компания завершает закупку необходимых технологий и оборудования, чтобы обеспечить правильное хранение лекарственных средств.
Речь идет о:
"Мы в процессе окончания закупки всех этих технологий, и до конца марта планируем полностью развернуть по всем уголкам Украины... а это 26 тысяч населенных пунктов", - отметил он.
При этом лекарства не будут храниться непосредственно в отделениях. Доставка будет осуществляться по предварительному заказу через сайт, колл-центр или в отделении.
Запуск "Укрпошта.Аптека" входит в перечень стратегических целей компании. Ранее Смелянский называл полномасштабный запуск этого сервиса и создание "Укрпошта.Банка" среди ключевых задач.
Сейчас "Укрпочта" имеет более 6 тысяч стационарных отделений и около 26 тысяч точек обслуживания по всей стране.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрпочта" запускает новый этап цифровизации. В мобильном приложении появится возможность онлайн-оплаты и управления доставкой посылок - по аналогии с сервисами "Новой почты". Также до конца лета каждый почтальон получит мини-компьютер с POS-терминалом, что позволит оплачивать услуги картой даже в селах и работать до 8 часов без света.
Также мы рассказывали, что "Укрпочта" планирует до конца марта 2026 года запустить агентские точки выдачи посылок на базе магазинов, кафе и других заведений, чтобы расширить сеть без дополнительных затрат на новые помещения. После пилота в Киеве компания намерена масштабировать проект по стране, а также установить около тысячи почтоматов и обновить приложение с функцией перенаправления посылок.