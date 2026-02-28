Лекарства в каждое село: "Укрпочта" назвала дату запуска аптечного сервиса по всей Украине

Как будет работать сервис

По словам Смелянского, компания завершает закупку необходимых технологий и оборудования, чтобы обеспечить правильное хранение лекарственных средств.

Речь идет о:

логгерах для контроля температуры;

специализированных сумках;

холодовые и нагревательные элементы.

"Мы в процессе окончания закупки всех этих технологий, и до конца марта планируем полностью развернуть по всем уголкам Украины... а это 26 тысяч населенных пунктов", - отметил он.

При этом лекарства не будут храниться непосредственно в отделениях. Доставка будет осуществляться по предварительному заказу через сайт, колл-центр или в отделении.

Часть стратегии развития

Запуск "Укрпошта.Аптека" входит в перечень стратегических целей компании. Ранее Смелянский называл полномасштабный запуск этого сервиса и создание "Укрпошта.Банка" среди ключевых задач.

Сейчас "Укрпочта" имеет более 6 тысяч стационарных отделений и около 26 тысяч точек обслуживания по всей стране.