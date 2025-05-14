У лікарні вимагають гроші за "безкоштовне" лікування? Як діяти пацієнтові

Попри державні гарантії безоплатної медицини, українці й досі часто стикаються з вимаганням грошей у лікарнях. Навіть у медзакладах, які мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), пацієнтам нерідко натякають або прямо говорять про "обов’язкові" платежі.

Лікування має бути безкоштовним, якщо лікарня працює з НСЗУ

Юристка наголошує, якщо медзаклад має договір з НСЗУ, він зобов’язаний надавати пацієнтам перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій, безкоштовно. Сюди входять як консультації, так і складні операції. За ці послуги лікарні отримують оплату з держбюджету.

Перевірити, що саме входить до гарантованого пакета, можна на сайті НСЗУ або за телефоном гарячої лінії: 16-77.

Що вважається порушенням

За словами Степаненко, про порушення свідчить будь-яка з таких ситуацій:

відкрито вимагають гроші за лікування або операцію;

натякають на "благодійні внески" чи "подяку";

відмовляють у лікуванні без оплати;

просувають лише платні послуги, замовчуючи безоплатні.

Що робити пацієнту

Дізнайтесь, які послуги гарантовані. Попросіть письмове пояснення у лікаря або адміністрації. Перевірте інформацію самостійно на сайті НСЗУ або зателефонуйте на гарячу лінію.

Вимагайте офіційний чек. Якщо вам виставляють рахунок, просіть документ з переліком послуг, сумою та підписом відповідальної особи. Це часто змінює ситуацію.

Фіксуйте порушення. Запишіть ім’я лікаря, дату і суть розмови. Якщо є можливість - зробіть аудіозапис.

Подайте скаргу. Для цього потрібно звернутися до:

адміністрації лікарні;

НСЗУ (ел. пошта: info@nszu.gov.ua);

поліції (за наявності доказів вимагання хабаря - це кримінальне правопорушення).

Залучайте громадські організації. Допомогу можна отримати у:

Центрі протидії корупції;

організації "Пацієнти України".

Закон - на боці пацієнта

"Кожен українець має право на безкоштовну медичну допомогу в межах гарантованого пакета. Вимагання грошей - це порушення, яке варто документувати та оскаржувати", - підкреслює Ірина Степаненко.

Захищаючи свої права, ви не лише зберігаєте власні кошти, а й допомагаєте викорінити корупцію в медицині.