Пластирі, таблетки і турнікет. Що обов'язково має бути в домашній аптечці

Цьогорічна зима з відключеннями світла може бути доволі непростою. Проте завдання кожного українця - максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає.

Докладніше про те, що краще покласти в домашню аптечку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Передусім варто пам’ятати, що потрібні ліки та засоби лікування мають утримання в недоступному для дітей місці в окремій коробці, сумочці, валізці чи контейнері.

Важливо, щоб аптечка була переносною, а її корпус захищав вміст від ударів, потрапляння світла й вологи. Варто також переглядати ліки та засоби, що лежать в аптечці, і оновлювати їх щойно завершити термін придатності.

Що має входити в базову домашню аптечку:

пластирі різних форм та розмірів (як окремі, так і в рулоні);

стерильні бинти різних розмірів;

мінімум дві стерильні пластики для очей;

трикутні пов'язки;

еластичні бинти (для фіксації пов'язок);

безпечні шпильки;

одноразові стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр (бажано електронний);

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо). Зеленку, йод, перекис водню непотрібно як антисептичні засоби;

знеболювальні та жарознижувальні засоби (активні речовини: парацетамол, ібупрофен). Якщо у вас є діти, ці лікарські засоби мають бути також і в дитячих формах;

регідратаційні розчини та сорбенти (на основі діоксиду кремнію – не чорне активоване вугілля);

антигістамінний крем (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетиризин тощо);

стерильний фізрозчин для промивання ран;

краплі для промивання очей (для дрібних забруднень - звичайні зволожувальні краплі, а в разі пропускання до ока хімічної речовини, коли потрібне масове промивання, можна уникнути чистою водою).

Міністерство охорони здоров'я України зауважимо, що в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки ночі та навчитися ним користуватися. Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, - не підходить!

"Важливо: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію - не для домашньої аптечки" , - наголосили в МОЗ.

Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте запалення захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви споживаєте регулярно (рецептурні або ні).