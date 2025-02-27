Безкоштовні консультації лікарів в Україні: як і де отримати допомогу
Українці можуть отримати безкоштовні медичні консультації під час воєнного стану. Для цього працює національний контакт-центр Міністерств охорони здоров'я.
Докладніше про те, як і де отримати безкоштовну медичну консультацію, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
У період воєнного стану національний контакт-центр Міністерства охорони здоров’я надає безплатні медичні консультації для українців.
На сьогодні у партнерстві з Товариством Червоного Хреста України, Буковинським державним медичним університетом розширено перелік спеціальностей лікарів, які надають віддалену консультативну допомогу та рекомендації.
Зокрема залучені медичні працівники таких спеціальностей як:
- психологи,
- терапевти,
- кардіологи,
- пульмонологи,
- гінекологи,
- хірурги,
- педіатри.
Контакт-центр працює за єдиним безкоштовним номером 0-800-60-20-19.
"Наше головне завдання - перемогти окупанта і при цьому надати ефективну, швидку та якісну допомогу всім, хто зараз має у цьому потребу", - додали в міністерстві охорони здоров'я.
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.
Зауважимо, що останнім часом у мережі активно обговорюють те, чи будуть анульовані деякі декларації із сімейними лікарями після 1 березня 2025 року та чи зможуть українці й надалі отримувати частину медичних послуг безкоштовно.
У своєму матеріалі РБК-Україна детально пояснило це питання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що обов'язково має бути в домашній аптечці.
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