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Безкоштовні консультації лікарів в Україні: як і де отримати допомогу

Україна, Четвер 27 лютого 2025 18:30
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Безкоштовні консультації лікарів в Україні: як і де отримати допомогу Фото: безкоштовні консультації лікарів можна отримути в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці можуть отримати безкоштовні медичні консультації під час воєнного стану. Для цього працює національний контакт-центр Міністерств охорони здоров'я.

Докладніше про те, як і де отримати безкоштовну медичну консультацію, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

У період воєнного стану національний контакт-центр Міністерства охорони здоров’я надає безплатні медичні консультації для українців.

На сьогодні у партнерстві з Товариством Червоного Хреста України, Буковинським державним медичним університетом розширено перелік спеціальностей лікарів, які надають віддалену консультативну допомогу та рекомендації.

Зокрема залучені медичні працівники таких спеціальностей як:

  • психологи,
  • терапевти,
  • кардіологи,
  • пульмонологи,
  • гінекологи,
  • хірурги,
  • педіатри.

Контакт-центр працює за єдиним безкоштовним номером 0-800-60-20-19.

"Наше головне завдання - перемогти окупанта і при цьому надати ефективну, швидку та якісну допомогу всім, хто зараз має у цьому потребу", - додали в міністерстві охорони здоров'я.

При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо, що останнім часом у мережі активно обговорюють те, чи будуть анульовані деякі декларації із сімейними лікарями після 1 березня 2025 року та чи зможуть українці й надалі отримувати частину медичних послуг безкоштовно.

У своєму матеріалі РБК-Україна детально пояснило це питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обов'язково має бути в домашній аптечці.

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