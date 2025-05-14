В больнице требуют деньги за "бесплатное" лечение? Как действовать пациенту

Несмотря на государственные гарантии бесплатной медицины, украинцы до сих пор часто сталкиваются с вымогательством денег в больницах. Даже в медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), пациентам нередко намекают или прямо говорят об "обязательных" платежах.

Лечение должно быть бесплатным, если больница работает с НСЗУ

Юрист отмечает, если медучреждение имеет договор с НСЗУ, оно обязано предоставлять пациентам перечень услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий, бесплатно. Сюда входят как консультации, так и сложные операции. За эти услуги больницы получают оплату из госбюджета.

Проверить, что именно входит в гарантированный пакет, можно на сайте НСЗУ или по телефону горячей линии: 16-77.

Что считается нарушением

По словам Степаненко, о нарушении свидетельствует любая из следующих ситуаций:

открыто требуют деньги за лечение или операцию;

намекают на "благотворительные взносы" или "благодарность";

отказывают в лечении без оплаты;

продвигают только платные услуги, замалчивая бесплатные.

Что делать пациенту

Узнайте, какие услуги гарантированы. Попросите письменное объяснение у врача или администрации. Проверьте информацию самостоятельно на сайте НСЗУ или позвоните на горячую линию.

Требуйте официальный чек. Если вам выставляют счет, просите документ с перечнем услуг, суммой и подписью ответственного лица. Это часто меняет ситуацию.

Фиксируйте нарушения. Запишите имя врача, дату и суть разговора. Если есть возможность - сделайте аудиозапись.

Подайте жалобу. Для этого нужно обратиться к:

администрацию больницы;

НСЗУ (эл. почта: info@nszu.gov.ua);

полиции (при наличии доказательств вымогательства взятки - это уголовное преступление).

Привлекайте общественные организации. Помощь можно получить в:

Центре противодействия коррупции;

организации "Пациенты Украины".

Закон - на стороне пациента

"Каждый украинец имеет право на бесплатную медицинскую помощь в пределах гарантированного пакета. Вымогательство денег - это нарушение, которое стоит документировать и обжаловать", - подчеркивает Ирина Степаненко.

Защищая свои права, вы не только сохраняете собственные средства, но и помогаете искоренить коррупцию в медицине.