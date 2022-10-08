Лікарні окупованих міст Херсонської області переповнені пораненими солдатами РФ

Російські війська на південному напрямку продовжують зазнавати серйозних втрат. Лікарні в окупованих регіонах переповнені пораненими російськими солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється також, що медичні заклади окупованих районів Херсонської області не справляються із потоком поранених окупантів.

Раніше ми писали, що російські солдати скаржаться родичам на велику кількість убитих у його підрозділі, зокрема серед офіцерського командного складу.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив понад 60 тисяч солдатів. Поранення отримали втричі більше.

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