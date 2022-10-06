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Солдат РФ скаржиться на великі втрати в районі Лиману, - ГУР

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 18:30
Солдат РФ скаржиться на великі втрати в районі Лиману, - ГУР Фото: солдат РФ скаржиться на великі втрати у районі Лимана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський солдат у телефонній розмові поскаржився на велику кількість убитих у його підрозділі, зокрема серед офіцерського командного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"У нас неспокійно. Нас у кільце намагаються взяти, але не знаю. У нас за тиждень чотири "двохсоті": командир роти, командир взводу, водила цієї "мотолиги" (транспортер МТ-ЛБ - ред.), і пацан ще теж – другий командир взводу. Більше не можу говорити", - йдеться у радіоперехопленні.

За словами російського військовослужбовця, він із підрозділом у 30 осіб перебував у селі Терни Донецької області, неподалік Лимана.

Раніше було перехоплено розмову, під час якої стало зрозуміло, що росіяни обговорюють війну в Україні за прогнозами Ванги.

Також нагадаємо, що 2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів.

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