Больницы оккупированных городов Херсонской области переполнены ранеными солдатами РФ

Российские войска на южном направлении продолжают нести серьезные потери. Больницы в оккупированных регионах переполнены ранеными российскими солдатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается также, что медицинские учреждения оккупированных районов Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов.
Ранее мы писали, что российские солдаты жалуются родственникам на большое количество убитых в его подразделении, в том числе среди офицерского командного состава.
Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял более 60 тысяч солдат. Ранения получили втрое больше.
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