Больницы оккупированных городов Херсонской области переполнены ранеными солдатами РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается также, что медицинские учреждения оккупированных районов Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов.

Ранее мы писали, что российские солдаты жалуются родственникам на большое количество убитых в его подразделении, в том числе среди офицерского командного состава.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял более 60 тысяч солдат. Ранения получили втрое больше.

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