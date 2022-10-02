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ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 09:41
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: Росія втратила у війні проти України вже 60 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та шість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,
  • артилерійських систем - 1405 (+8) од,
  • РСЗВ - 337 (+1) од,
  • засоби ППО - 176 (+0) од,
  • літаків - 264 (+0) од,
  • гелікоптерів - 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 131 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ вночі знищили п'ять з семи іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область.

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ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
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