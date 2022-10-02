ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: Росія втратила у війні проти України вже 60 тисяч солдатів (Getty Images)
Українські захисники ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та шість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2377 (+23) од,
- бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,
- артилерійських систем - 1405 (+8) од,
- РСЗВ - 337 (+1) од,
- засоби ППО - 176 (+0) од,
- літаків - 264 (+0) од,
- гелікоптерів - 227 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),
- крилаті ракети - 246 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,
- спеціальна техніка - 131 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ вночі знищили п'ять з семи іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.