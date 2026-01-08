Лікарні - на генераторах, канікули подовжено: яка ситуація в Дніпрі через блекаут

"Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки", - написав Філатов.

Міський голова запевнив, що всі міські лікарні працюють на генераторах і мають необхідні запаси води.



Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.



Канікули у школах подовжено ще на дві доби.



За словами Філатова, у різних районах міста діє близько 130 колонок з технічною водою.

"Зранку - за необхідності - будуть разгорнуті пункти незламності. Загалом у міста їх 89", - поінформував він.

Зранку в Дніпрі можливі перебої з роботою електротранспорту.