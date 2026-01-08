Больницы - на генераторах, каникулы продлены: какая ситуация в Днепре из-за блэкаута

"Применяем все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы", - написал Филатов.



Городской голова заверил, что все городские больницы работают на генераторах и имеют необходимые запасы воды.



Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.



Каникулы в школах продлены еще на двое суток.



По словам Филатова, в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой.

"Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89", - проинформировал он.

Утром в Днепре возможны перебои с работой электротранспорта.