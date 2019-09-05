В Лигу чемпионов заявлено 12 футболистов сборной Украины

Национальную сборную Украины на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 будут представлять 12 футболистов - три легионера и девять игроков "Шахтера". Об этом сообщает zbirna.com.

Накануне официальный сайт УЕФА опубликовал заявки участников. В составах сразу четырех клубов будут иметь возможность сыграть футболисты сборной Украины, которые сейчас готовятся к отборочному матчу Евро-2020 с Литвой (7 сентября, Вильнюс) и спаррингу Нигерией (10 сентября, Днепр).

Под номером 11 в "Манчестер Сити" заявлен Александр Зинченко. Под 18 номером в составе "Аталанты" значится Руслан Малиновский. Под номером 2 у "Брюгге" числится Эдуард Соболь.

Больше всего представителей команды Андрея Шевченко в ЛЧ, естественно, в составе "Шахтера": Андрей Пятов (30 номер), Сергей Кривцов (4), Николай Матвиенко (22), Тарас Степаненко (6), Марлос (11), Евгений Коноплянка (15), Виктор Коваленко (20), Сергей Болбат (50) и Жуниор Мораес (10).

Напомним, что на товарищеский поединок с трехкратным чемпионом Африки подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.