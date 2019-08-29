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"Шахтер" узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

Новости » Спорт    29.08.2019 - 19:55
"Шахтер" узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

Донецкая команда вновь встретится с "Ман Сити"

По итогам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 своих соперников узнал футбольный чемпион Украины по итогам прошлого сезона - донецкий "Шахтер". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.

Команда во главе с новым тренером Луиша Каштру сыграет с "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" Загреб (Хорватия) и "Аталантой" (Италия).

Всего в основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 команды, которые разбиты на восемь групп. 26 участников получили автоматические путевки в главный еврокубковый турнир по итогам сезона-2018/19, еще шесть успешно преодолели квалификацию.

На групповом этапе не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации, а клубы из Украины и России, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, по-прежнему разводятся по разным группам.

Турнир стартует менее чем через три недели. Матчи 1 тура состоятся уже 17-18 сентября.

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