До Ліги чемпіонів заявлено 12 футболістів збірної України

Національну збірну України на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2019/20 представлятимуть 12 футболістів - три легіонери і дев'ять гравців "Шахтаря". Про це повідомляє zbirna.com.

Напередодні офіційний сайт УЄФА опублікував заявки учасників. У складах відразу чотирьох клубів матимуть можливість зіграти футболісти збірної України, які зараз готуються до відбіркового матчу Євро-2020 з Литвою (7 вересня, Вільнюс) і спарингу Нігерією (10 вересня, Дніпро).

Під номером 11 в "Манчестер Сіті" заявлений Олександр Зінченко. Під 18 номером в складі "Аталанти" значиться Руслан Малиновський. Під номером 2 у "Брюгге" зазначений Едуард Соболь.

Найбільше представників команди Андрія Шевченка в ЛЧ, природно, в складі "Шахтаря": Андрій П'ятов (30 номер), Сергій Кривцов (4), Микола Матвієнко (22), Тарас Степаненко (6), Марлос (11), Євген Коноплянка (15), Віктор Коваленко (20), Сергій Болбат (50) і Жуніор Мораес (10).

Нагадаємо, що на товариський поєдинок із триразовим чемпіоном Африки підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.