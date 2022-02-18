Лига Европы: домашние победы праздновали "Севилья", "Аталанта" и "Порто", матч в Лейпциге завершился ничьей

Завершились четыре поединка 1/16 финала Лиги Европы, в которых одержали победу испанская "Севилья", итальянская "Аталанта" и лиссабонский "Порто". Немецкий "РБ Лейпциг" и испанский "Реал Сосьедад" сильнейшего не обнаружили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей .

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

"Севилья" – "Динамо" Загреб – 3:1

Голы: Ракитич, 13 (пенальти), Окампос, 44, Марсиаль, 45+1 – Оршич, 41

"РБ Лейпциг" – "Реал Сосьедад" – 2:2

Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 (пенальти) – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (пенальти)

"Аталанта" – "Олимпиакос" – 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 – Соареш, 16

"Порто" – "Лацио" – 2:1

Голы: Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23

В Испании "Севилья" принимала загребское "Динамо". Счет с пенальти открыл Иван Ракитич. В конце тайма Мислав Оршич сравнял счет. Однако через несколько минут Алехандро Гомес совершил два ассиста на Окампоса и Марсиаля, которые и принесли победу испанскому клубу.

Результативный матч был сыгран в Германии. В первом тайме "Реал Сосьедад" и "РБ Лейпциг" обменялись голами Ле Норман и Нкунку. А во втором тайме обе команды реализовали пенальти.

Тем временем "Аталанта" Руслана Малиновского дома победила греческий "Олмпиакос". Гости открыли счет усилиями Тикиньо Соареша. Итальянский клуб ответил дублем защитника Джимсити после подач от углового флажка.

А "Порту" повторил достижение "Аталанты", одержав волевую победу. "Лацио" открыло счет усилиями Маттиа Дзакканьи, расстрелявшего ворота хозяев с нескольких метров. Португальцы ответили двумя голами Тони Мартинеса, дважды замкнувшим подачи с правого фланга.

Ответные матчи в Лиге Европы состоятся 24 февраля.