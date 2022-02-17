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"Бавария" на последней минуте спаслась от поражения против "Зальцбурга" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Зальцбург, Четверг 17 февраля 2022 00:24
"Бавария" на последней минуте спаслась от поражения против "Зальцбурга" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Кингсли Коман сравнивает счет (twitter.com/FCBayern)
Автор: Андрей Вырва

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов австрийский "Ред Булл" принимал мюнхенскую "Баварию". Команды сыграли в ничью 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на MEGOGO.

Зальцбург – Бавария 1:1

Зальцбург: Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Аронсон, Бернед – Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87)

Бавария: Ульрайх – Павар, Зюле, Эрнандес – Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Киммих, Толиссо (Забитцер, 80), Коман – Мюллер, Сане – Левандовский

Голы: Адаму (21) – Коман (90)

Мюнхенцы с начала матча завладели инициативой, однако первый опасный момент создали только на 11-й минуте. Серж Гнабри пробил в угол ворот, но голкипер австрийцев отразил мяч. "Бавария" продолжала контролировать мяч, но забил клуб из Зальцбурга.

На 21-й минуте Брендан Ааронсон протащил мяч по правому флангу и прострелил в штрафную, на углу "штрафного" мяч прилетел к пробившему слету Джуниору Адаму и попал точно под стойку ворот немецкого клуба.

Австрийцы продолжили атаковать и в следующие три минуты Свену Ульрайху пришлось дважды спасать свою команду. У мюнхенцев имели возможность сравнять счет Серж Гнабри и Кингсли Коман, однако им это не удалось. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Ред Булла".

С начала второго тайма "Бавария" большими силами пошла в атаку, но у ворот "быков" не возникало слишком опасных моментов. На 73-й минуте Коман мощно пробивал в ближний угол, однако Филипп Кен отбил мяч на угловой. Через три минуты Лерой Сане должен был сравнять счет, но снова блестяще сыграл вратарь австрийцев.

На 80-й минуте футболисты "Ред Булла" выбежали в контратаку, которую ударом завершал Карим Адееми, однако его удар отразил Ульрайх, а добивание от Адама из пустых ворот выбил Бенжамен Павар. Через пять минут Чупо-Мотенг не использовал свой момент, пробив рядом со стойкой.

На 90-й минуте Павар выполнил подачу с правого фланга, которую продолжил Томас Мюллер и Кингсли Коман расстрелял ворота "Зальцбурга". Времени, чтобы вырвать победу для немецкого клуба не оставалось.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

Напомним, что вчера были сыграны первые матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ПСЖ" в добавленное время дожал "Реал" и выиграл 1:0.

А "Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" со счетом 5:0.

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