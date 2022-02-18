Ліга Європи: домашні перемоги святкували "Севілья", "Аталанта" та "Порто", матч в Лейпцигу завершився нічиєю

Завершилися чотири поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи, в яких здобули перемогу іспанська "Севілья", італійська "Аталанта" та лісабонський "Порто". Німецький "РБ Лейпциг" та іспанський "Реал Сосьєдад" сильнішого не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів .

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі

"Севілья" – "Динамо" Загреб – 3:1

Голи: Ракітич, 13 (пенальті), Окампос, 44, Марсіаль, 45+1 – Оршич, 41

"РБ Лейпциг" – "Реал Сосьєдад" – 2:2

Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 (пенальті) – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (пенальті)

"Аталанта" – "Олімпіакос" – 2:1

Голи: Джимсіті, 61, 63 – Соареш, 16

"Порто" – "Лаціо" – 2:1

Голи: Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23

В Іспанії "Севілья" приймала загребське "Динамо". Рахунок з пенальті відкрив Іван Ракітич. Наприкінці тайму Міслав Оршич зрівняв рахунок. Проте за декілька хвилин Алехандро Гомес зробив два асисти на Окампоса та Марсіаля, які й принесли перемогу іспанському клубу.

Результативний матч було зіграно в Німеччині. В першому таймі "Реал Сосьєдад" та "РБ Лейпциг" обмінялися голами Ле Норман та Нкунку. А в другому таймі обидві команди реалізували пенальті.

Тим часом "Аталанта" Руслана Маліновського вдома перемогла грецький "Олмпіакос". Гості відкрили рахунок зусиллями Тікіньйо Соареша. Італійський клуб відповів дублем захисника Джимсіті після подач від кутового прапорця.

А "Порту" повторив досягнення "Аталанти", здобувши вольову перемогу. "Лаціо" відкрило рахунок зусиллями Маттіа Дзакканьї, який розстріляв ворота господарів з кількох метрів. Португальці відповіли двома голами Тоні Мартінеса, який двічі замкнув подачі з правого флангу.

Матчі відповіді в Лізі Європи відбудуться 24 лютого.