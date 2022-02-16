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"Ливерпуль" одолел "Интер" на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Милан, Среда 16 февраля 2022 23:55
"Ливерпуль" одолел "Интер" на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: "Интер" – "Ливерпуль" (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Миланский "Интер" потерпел досадное домашнее поражение от английского "Ливерпуля" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 2021/22.

Подробнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

"Интер" – "Ливерпуль" – 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83

Долго ждать моментов не пришлось. Уже на 5-й минуте Мартинес пробил с отскока метров с 20-ти – рядом со штангой. Мерсисайдцы ответили ударом головой Мане после навеса со штрафного, когда мяч прошел над воротами.

А вот на 16-й "нерадзурри" должны были открывать счет. Это Перишич прострелил с левого фланга на Чалханоглу, а турецкий хавбек вторым касанием пробил в перекладину!

В этот раз "Ливерпуль" ответил минут через 10. Да еще и эффектно. Робертсон подал угловой на дальнюю штангу, а Мане пробил в падении через себя. Правда, мимо ворот.

Затем команды взяли время на передышку и сосредоточились на борьбе в центре поля. Всерьез потревожить снова оборону английского гранда "Интер" сумел перед перерывом. Однако, Шкриняр после навеса с углового пробил мимо ворот.

Зато со стартом второй половины "нерадзурри" фактически зажали мерсисайдцев в штрафную. Дюмфрис и Перишич на флангах начали регулярно накручивать оппонентов, а Джеко с Мартинесом то и дело пытались убежать от опеки защитников.

Самая реальная возможность забить возникла у аргентинского форварда. Перишич классно прорвался сквозь зону Александер-Арнольда и прострелил на дальнюю штангу, но голова Мартинеса на считанные сантиметры разминулась с мячом!

Юрген Клопп такой провал "Ливерпуля" взялся гасить кадровыми переменами. На 60-й минуте немец провел тройную замену, бросив в бой Диаса, Хендерсона и Кейта. Это выровняло ход поединка, и команды начали отвечать атакой на атаку.

Упустили возможности Диас и Дюмфрис. А затем "Ливерпуль" неожиданно забил со стандарта. Робертсон подал угловой на ближнюю штангу, а Роберто Фирмино головой элегантно подсек мяч под дальнюю штангу.

На 80-й Перишич мог восстановить паритет, но пробил выше ворот из угла штрафной. За очередную расточительность мерсисайдцы наказали почти мгновенно. Ван Дейк в пределах штрафной сбросил на Салаха после перевода Александер-Арнольда, а египетский нападающий в одно касание пробил мимо Хандановича – 0:2.

После такого двойного удара "Ливерпуль" на классе довел матч до победы. А вот миланцы могут пенять на себя. Минимум второй раз в сезоне "Интер" выглядел, как минимум, не хуже мощного оппонента в Лиге чемпионов, но проиграл из-за слабой реализации моментов.

К слову, раньше подвели итоги 16 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украина завоевала первую награду в Китае.

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