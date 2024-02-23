Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

Боротьбу за трофей продовжать 16 колективів. Перші поєдинки стадії 1/8 фіналу відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді зіграють 14 березня.

Центральним протистоянням на цьому етапі другого за рангом єврокубка стане поєдинок італійської "Роми" з англійським "Брайтон", із яким працює італієць Роберто Де Дзербі. Натомість лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна зустрінеться з шотландським "Рейнджерс". Англійський "Ліверпуль" тим часом протистоятиме празькій "Спарті".

Французький "Марсель", який пройшов донецький "Шахтар", зустрінеться з іспанським "Вільяяреалом". Натомість головний претендент на чемпіонський титул Бундесліги – "Байєр" із Леверкузена – визначить чвертьфіналіста в протистоянні з азербайджанським "Карабахом". Італійському ж "Мілану" діставлася празька "Славія".

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24: