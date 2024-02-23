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Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

Фото: "Байєр" поміряється силами з "Карабахом" (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулася церемонія жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги Європи 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Боротьбу за трофей продовжать 16 колективів. Перші поєдинки стадії 1/8 фіналу відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді зіграють 14 березня.

Центральним протистоянням на цьому етапі другого за рангом єврокубка стане поєдинок італійської "Роми" з англійським "Брайтон", із яким працює італієць Роберто Де Дзербі. Натомість лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна зустрінеться з шотландським "Рейнджерс". Англійський "Ліверпуль" тим часом протистоятиме празькій "Спарті".

Французький "Марсель", який пройшов донецький "Шахтар", зустрінеться з іспанським "Вільяяреалом". Натомість головний претендент на чемпіонський титул Бундесліги – "Байєр" із Леверкузена – визначить чвертьфіналіста в протистоянні з азербайджанським "Карабахом". Італійському ж "Мілану" діставлася празька "Славія".

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24:

  • "Спарта" Прага – "Ліверпуль"
  • "Марсель" – "Вільярреал"
  • "Рома" – "Брайтон"
  • "Бенфіка" – "Рейнджерс"
  • "Фрайбург" – "Вест Хем"
  • "Спортінг" – "Аталанта"
  • "Мілан" – "Славія" Прага
  • "Карабах" – "Байєр"

 

До слова, напередодні "Шахтар" поступився "Марселю" в плей-офф Ліги Європи 2023/24.

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