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Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

Фото: "Байер" померяется силами с "Карабахом" (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки следующего раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Борьбу за трофей продолжат 16 коллективов. Первые поединки стадии 1/8 финала состоятся 7 марта, а ответные матчи сыграют 14 марта.

Центральным противостоянием на этом этапе второго по рангу еврокубка станет поединок итальянской "Ромы" с английским "Брайтоном", с которым работает итальянец Роберто Де Дзерби. Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина встретится с шотландским "Рейнджерс". Английский "Ливерпуль" тем временем будет противостоять пражской "Спарте".

Французский "Марсель", прошедший донецкий "Шахтер", встретится с испанским "Вильяреалом". Главный же претендент на чемпионский титул Бундеслиги – "Байер" из Леверкузена – определит четвертьфиналиста в противостоянии с азербайджанским "Карабахом". Итальянскому же "Милану" досталась пражская "Славия".

Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2023/24:

  • "Спарта" Прага – "Ливерпуль"
  • "Марсель" – "Вильярреал"
  • "Рома" – "Брайтон"
  • "Бенфика" – "Рейнджерс"
  • "Фрайбург" – "Вест Хэм"
  • "Спортинг" – "Аталанта"
  • "Милан" – "Славия" Прага
  • "Карабах" – "Байер"

 

К слову, накануне "Шахтер" уступил "Марселю" в плей-офф Лиги Европы 2023/24.

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