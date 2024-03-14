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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру

Фото: Леандро Троссард приніс "канонірам" домашню перемогу (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 дозволили визначити вісім команд, що продовжать боротьбу в плей-офф головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Першими путівки в чвертьфінал завоювали чемпіони Франції та Німеччини – столичний "Парі Сен-Жермен" і мюнхенська "Баварія". У двоматчевих протистояннях вони здолали іспанський "Реал Сосьєдад" і римський "Лаціо" відповідно.

Згодом до них приєдналися мадридський "Реал" і англійський "Манчестер Сіті". Королівський клуб із Андрієм Луніним в основі неабияк попітнів, аби пройти німецький РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1). Натомість "містяни" підтвердили статус фаворита двома впевненими перемогами над данським "Копенгагеном" (3:1, 3:1).

Після виїзної нічиєї іспанська "Барселона" здолала чемпіона Італії "Наполі" вдома. Каталонці забили двічі в перші 20 хвилин, а після одного гола у відповідь добив неаполітанців Роберт Лєвандовскі. Тим часом лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка лише в серії пенальті переграв португальський "Порту" після обміну мінімальними домашніми перемогами.

У останній ігровий день цієї стадії турніру у Дортмунді місцева "Боруссія" здолала ПСВ з рахунком 2:0 (перший матч закінчився нічиєю 1:1). Ця перемога дозволила "джмелям" пройти до чвертьфіналу ЛЧ.

Тим часом на "Метрополітано" у Мадриді місцевий "Атлетіко" у драматичному протистоянні здобув мінімальну перемогу над "Інтером". Основний час закінчився з рахунком 2:1 на користь господарів, що дало змогу "матрасникам" перевести гру в овертайм (виїзний матч підопічні Дієго Сімеоне мінімально програли). У серії післяматчевих пенальті, перш за все зусиллям голкіпера іспанців Яна Облака, "Атлетіко" вдалося вирвати перемогу (3:2).

Жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня у швейцарському Ньйоні. Поділу команд на сіяні та несіяні не буде, а представники однієї асоціації зможуть змагатися між собою. Перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 9-10 квітня, матчі-відповіді – на 16-17 квітня.

Список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24:

  • "Арсенал"
  • "Баварія"
  • "Барселона"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Парі Сен-Жермен"
  • "Реал"
  • "Атлетіко"
  • "Боруссія" (Дортмунд)

До слова, німецький "Саарбрюкен" вибив трьох грандів до півфіналу Кубка Німеччини.

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