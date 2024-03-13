"Арсенал" по пенальті здолав "Порту", "Барселона" вибила "Наполі": огляд Ліги чемпіонів

Лондонський "Арсенал" та іспанська "Барселона" поповнили список чвертьфіналістів Ліги чемпіонів 2023/24 після матчів-відповідей 1/8 фіналу проти португальського "Порту" та італійського "Наполі" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Арсенал" – "Порту" – 1:0 (перший матч – 0:1), пенальті – 4:2

Гол: Троссард, 41

"Барселона" – "Наполі" – 3:1 (1:1)

Голи: Фермін, 15, Канселу, 17, Лєвандовскі, 83 – Ррахмані, 30

"Каноніри" відіграли дефіцит після програного двобою на Піренеях наприкінці першого тайму. Це Троссард отримав розрізний пас Едегора ліворуч у штрафному майданчику та правою технічно спрямував у дальній кут. Та забити більше за 90 хвилин не вдалося.

Без голів завершилися і дві додаткові 15-хвилинки, тож довелося перейти до післяматчевої лотереї. Там головним героєм став голкіпер "Арсенала" Райя. Він парирував удари Венделла та Галено, а його партнери по команді реалізували 4 спроби з чотирьох.

В основний час визначили володаря путівки в Барселоні. Місцевий колектив опустив неаполітанців на землю двома швидкими забитими м'ячами. Спершу Фермін у дотик із центру штрафного майданчика замкнув простріл Рафіньї. А потім у контратаці "блаугранас" Канселу зіграв на добиванні після влучання в каркас воріт.

Трохи інтриги в матч додав Ррахмані. Оборонець "Наполі" на 30-й хвилині підключився до атаки та вміло скористався передачею Політано. Та останнє слово було за "Барсою". Наприкінці другої половини господарі розіграли зразкову атаку, на фініші якої Лєвандовскі відправив м'яч у порожні ворота з передачі Роберто.