"Атлетіко" драматично переміг "Інтер" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Матч-відповідь між "Інтер" та "Атлетико" в столиці Іспанії Мадриді завершився перемогою хазяїв поля у драматичному поєдинку з результатом 2:1. Тепер іспанці отримали перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений на сайті УЕФА результат матчу.
У нинішньому матчі на стадіоні "Метрополітано" підопічні Дієго Сімеоне змогли взяти реванш у "нерадзуррі" за поразку в першому матчі.
Зазначимо, що за користь "Інтера" були як основний, так і додатковий час матчу. Остаточну путівку до 1/4 ЛЧ іспанцям принесла серія пенальті.
Голи: Грізманн (35), Депай (87) - Дімарко (33).
Нагадаємо, що перший матч ЛЧ між "Інтер" та "Атлетико" завершився мінімальною перемогою "нерадзуррі" з голом Арнаутовіча. Тоді швейцарець пропустить другий поєдинок, але в обоймі Сімоне Індзагі залишилися Мартінес, Тюрам і Санчес.
Раніше повідомлялося, що 13 березня у матчі-відповіді плей-офф у Дортмунді "Боруссія" здолала ПСВ з результатом 2:0, і таким чином команда вийшла до чвертьфіналу ЛЧ.
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