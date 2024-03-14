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У матчі Ліги чемпіонів "Боруссія" з перемогою вийшла до чвертьфіналу

Четвер 14 березня 2024 00:19
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У матчі Ліги чемпіонів "Боруссія" з перемогою вийшла до чвертьфіналу Фото: Санчо з "Боруссії" після голу у ворота ПСВ (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Володимир Костирін

У матчі-відповіді плей-офф стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 у середу, 13 березня, у Німеччині (Дортмунд) "Боруссія" здолала ПСВ з результатом 2:0. Таким чином команда вийшла до чвертьфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Путівку на 1/4 ЛЧ за результатами матчу, що відбувся на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" у Дортмунді, "Боруссії" принесли Санчо та Ройс (голи 3 та 90+5 відповідно).

У матчі Ліги чемпіонів &quot;Боруссія&quot; з перемогою вийшла до чвертьфіналу

Крім "Боруссії", до чвертьфіналу ЛЧ перед тим підійшли команди:

  • "Баварія" (Німеччина),
  • "Парі Сен-Жермен" (Франція),
  • "Манчестер Сіті" (Британія),
  • "Арсенал" (Британія),
  • "Реал" (Іспанія),
  • "Барселона" (Іспанія).

Наразі у Мадриді розігрують ще перепустку до чвертьфіналу ЛЧ "Атлетико" та "Інтер".

Раніше повідомлялося, що напередодні матчів-відповідей плей-офф у Німеччині та Іспанії "Арсенал" і "Барселона" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів після домашніх перемог.

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