У матчі Ліги чемпіонів "Боруссія" з перемогою вийшла до чвертьфіналу
У матчі-відповіді плей-офф стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 у середу, 13 березня, у Німеччині (Дортмунд) "Боруссія" здолала ПСВ з результатом 2:0. Таким чином команда вийшла до чвертьфіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Путівку на 1/4 ЛЧ за результатами матчу, що відбувся на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" у Дортмунді, "Боруссії" принесли Санчо та Ройс (голи 3 та 90+5 відповідно).
Goal: Marco Reus Borussia Dortmund 2-0 PSVpic.twitter.com/sCmiR4E6ZI— FootColic (@FootColic) March 13, 2024
Крім "Боруссії", до чвертьфіналу ЛЧ перед тим підійшли команди:
- "Баварія" (Німеччина),
- "Парі Сен-Жермен" (Франція),
- "Манчестер Сіті" (Британія),
- "Арсенал" (Британія),
- "Реал" (Іспанія),
- "Барселона" (Іспанія).
Наразі у Мадриді розігрують ще перепустку до чвертьфіналу ЛЧ "Атлетико" та "Інтер".
Раніше повідомлялося, що напередодні матчів-відповідей плей-офф у Німеччині та Іспанії "Арсенал" і "Барселона" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів після домашніх перемог.
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